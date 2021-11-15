***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
15.11.2021 17:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.979.782 TL % 0 15/11/2021 16/11/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977821
BIST
17:291.702
En Yüksek
|Değişim
|: 3,87%
|| 63,47
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
17:2910,0575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0579
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0575
En Düşük
9,9378
17:2911,5117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0592
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
17:29601,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,70
|Açılış
|: 601,68
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.899
|% 9,94
|
|SAHOL
|14,06
|746.102.434
|% 9,93
|
|GARAN
|11,63
|171.517.810
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|920.108.875
|% 9,91
|
|PENTA
|175,80
|32.706.656
|% -9,98
|
|ADESE
|1,10
|659.744.532
|% -9,84
|
|OYLUM
|8,92
|41.053.896
|% -8,32
|
|VAKFN
|5,90
|141.752.273
|% -7,52
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,70
|3.335.254.848
|% -0,67
|
|PETKM
|7,91
|1.873.680.748
|% 3,40
|
|KRDMD
|7,73
|1.371.278.695
|% 2,93
|
|SISE
|9,96
|1.286.574.035
|% 4,18
|
|AKBNK
|6,97
|1.196.811.899
|% 9,94
|
|ADESE
|1,10
|659.744.532
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|802.323.615
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|560.377.233
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|943.121.621
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,18
|567.633.649
|% 5,83
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0511
|10,0582
|% 0,59
|
|Euro
|11,5039
|11,5079
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,4369
|13,5043
|% 0,42
|
|Frank
|10,8587
|10,9241
|% 0,37
|
|Riyal
|2,6675
|2,6809
|% 0,35
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-1,27
|
|Altın Gr.
|600
|600
|0,11
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,35
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,59
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,06
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:40GOZDE
Yüzde 9.74 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 559, 603 adet işlem
-
17:39ZPX30
Yüzde 9.87 oranında artışla 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 819 adet işlem
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 83 artarak (% 4.27 ) 1, 510
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, YKBNK, AKBNK, SAHOL, DOBUR, ISCTR, DIRIT, GARAN
-
17:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PENTA, ADESE