***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
18.02.2022 17:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 456.333 TL % 0 18/02/2022 21/02/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002804
BIST
17:192.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,00
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.004
17:1913,6280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0462
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6393
En Düşük
13,5136
17:1915,4605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
17:19831,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,50
|Açılış
|: 831,71
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
833,16
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.364.057
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|ERSU
|5,76
|7.811.649
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|37.571.214
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.405.662
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|48.741.554
|% -9,77
|
|MIPAZ
|5,57
|44.561.216
|% -9,28
|
|THYAO
|28,80
|3.191.252.989
|% 0,21
|
|KRDMD
|11,57
|1.035.327.394
|% 0,52
|
|EREGL
|28,00
|675.690.245
|% -0,14
|
|SISE
|13,15
|648.603.126
|% 0,54
|
|TUPRS
|190,80
|611.420.500
|% -0,10
|
|YKBNK
|4,01
|597.512.823
|% 0,50
|
|THYAO
|28,80
|3.191.252.989
|% 0,21
|
|KRDMD
|11,57
|1.035.327.394
|% 0,52
|
|ODAS
|1,33
|101.565.423
|% 3,10
|
|OSTIM
|1,61
|112.284.971
|% -9,04
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6240
|13,6272
|% 0,33
|
|Euro
|15,4601
|15,4654
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,4891
|18,5818
|% 0,27
|
|Frank
|14,7448
|14,8336
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6221
|3,6403
|% 0,38
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-0,55
|
|Altın Gr.
|831
|831
|2,07
|
|Cumhuriyet
|5.517
|5.601
|21,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,51
|0,09
|
|B. Petrol
|91,13
|91,13
|-1,85
|
Seans Raporu
17:17
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