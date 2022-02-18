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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

18.02.2022 17:25
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kredi Kullanımı

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 456.333 TL % 0 18/02/2022 21/02/2022 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002804


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BIST En Aktif Hisseler17:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 66.622,70 2.398.417 % 10,00  
ISATR 456.348,20 456.348 % 10,00  
UZERB 61,20 1.753.135 % 9,97  
MERIT 33,78 36.364.057 % 9,96  
DIRIT 3,72 232.372 % 9,73  
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17:17 Alış Satış %  
Dolar 13,6240 13,6272 % 0,33  
Euro 15,4601 15,4654 % 0,05  
Sterlin 18,4891 18,5818 % 0,27  
Frank 14,7448 14,8336 % 0,30  
Riyal 3,6221 3,6403 % 0,38  
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17:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 -0,55  
Altın Gr. 831 831 2,07  
Cumhuriyet 5.517 5.601 21,00  
Tam 5.496 5.633 26,82  
Yarım 2.656 2.725 12,98  
Çeyrek 1.332 1.362 6,49  
Gümüş.Ons 23,95 23,97 0,12  
Gümüş Gr. 10,50 10,51 0,09  
B. Petrol 91,13 91,13 -1,85  
Seans Raporu 17:17
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