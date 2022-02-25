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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

25.02.2022 16:48
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Bildirim İçeriği

Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kredi Kullanımı

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş 757.523 TL % 0 25/02/2022 28/02/2022 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004544


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TURGG 178,20 21.002.306 % 10,00  
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BAGFS 12,43 24.202.748 % 10,00  
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Riyal 3,6946 3,7131 % -0,81  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.885 -13,42  
Altın Gr. 843 844 -11,78  
Cumhuriyet 5.619 5.704 -466,00  
Tam 5.596 5.742 -463,92  
Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 -0,22  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 -0,18  
B. Petrol 94,35 94,35 -1,07  
Seans Raporu 18:05
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