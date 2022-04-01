***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
01.04.2022 10:58
Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 979.596 TL % 0 31/03/2022 01/04/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014890
BIST
12:142.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 12,71
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:1414,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:1416,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:14914,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 914,13
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ULUSE
|124,60
|3.794.195
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,08
|76.994.778
|% 7,55
|
|ASUZU
|80,35
|115.099.730
|% 7,42
|
|YKSLN
|7,61
|89.858.604
|% 5,40
|
|CELHA
|7,78
|7.054.831
|% 5,14
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,10
|18.139.426
|% -6,63
|
|PENTA
|350,00
|48.115.254
|% -6,62
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|ETILR
|9,01
|3.572.262
|% -4,56
|
|GARAN
|12,31
|2.138.317.718
|% 0,90
|
|THYAO
|32,82
|1.901.986.348
|% 1,74
|
|EREGL
|33,14
|1.176.840.106
|% 2,16
|
|TUPRS
|224,20
|1.048.911.019
|% 4,57
|
|KRDMD
|15,36
|1.007.846.473
|% 0,39
|
|GARAN
|12,31
|2.138.317.718
|% 0,90
|
|ODAS
|1,72
|182.383.973
|% 1,78
|
|PETKM
|9,26
|824.896.965
|% 2,55
|
|YKBNK
|4,10
|350.012.498
|% 0,49
|
|AKBNK
|7,28
|583.867.937
|% 0,28
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6878
|14,6906
|% 0,13
|
|Euro
|16,2449
|16,2548
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2220
|19,3184
|% 0,00
|
|Frank
|15,8365
|15,9319
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,15
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,83
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26TUPRS
Yüzde 4.52 oranında artışla 224.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 679 adet işlem
-
12:25TUPRS
Yüzde 4.48 oranında artışla 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 749, 044 adet işlem
-
12:24KUYAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 066, 036 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 69 artarak (% 0.71 ) 2, 495
-
12:23XU100
Endeks 2, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 15, 417.00 milyon TL de