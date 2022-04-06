***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
06.04.2022 17:10
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 476.825 TL % 0 06/04/2022 07/04/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016581
BIST
16:572.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -10,51
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
16:5714,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:5716,0991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0434
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:57915,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,13
|Açılış
|: 915,08
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KONKA
|15,09
|144.550.003
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|58.129.482
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.839.222
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.931.419
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.537.795
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|98.412.171
|% -10,00
|
|LIDER
|17,48
|274.216.415
|% -6,27
|
|DZGYO
|2,39
|30.914.253
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|GZNMI
|44,00
|24.808.452
|% -5,17
|
|THYAO
|34,52
|3.913.397.996
|% 0,06
|
|PETKM
|9,95
|2.185.960.037
|% 2,05
|
|ASELS
|25,68
|1.705.323.326
|% -1,31
|
|GARAN
|12,44
|1.629.352.032
|% -0,40
|
|SISE
|16,37
|1.474.764.269
|% -1,03
|
|ODAS
|2,05
|1.152.547.074
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|742.968.266
|% -0,77
|
|PETKM
|9,95
|2.185.960.037
|% 2,05
|
|YKBNK
|4,16
|905.387.722
|% -1,19
|
|KARSN
|5,80
|1.059.799.446
|% 2,47
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7421
|14,7460
|% 0,22
|
|Euro
|16,0865
|16,0991
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,2317
|19,3281
|% 0,19
|
|Frank
|15,7340
|15,8288
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9181
|3,9378
|% 0,09
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|8,00
|
|Altın Gr.
|914
|914
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|-19,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-27,41
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-13,25
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-6,63
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,59
|
Seans Raporu
16:57
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17:12GZNMI
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 43.70 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 338 adet işlem
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17:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 8 kaybederek (% -0.61 ) 2, 574
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Endeks 2, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 36, 659.00 milyon TL de
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17:10CANTE
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17:08DZGYO
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