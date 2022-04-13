***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
13.04.2022 16:36
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 157.150 TL % 0 13/04/2022 14/04/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020085
BIST
17:422.457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,96
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
17:4214,6035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
17:4215,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0658
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8898
En Düşük
15,7820
17:42928,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,09
|Açılış
|: 928,21
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,92
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler17:42
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|25.252.911
|% 9,99
|
|PKART
|17,76
|36.387.595
|% 9,97
|
|OYLUM
|2,56
|12.320.930
|% 9,87
|
|MEPET
|3,02
|23.794.519
|% 9,82
|
|ASUZU
|81,00
|24.331.536
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.785.716
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,10
|374.156.649
|% -9,89
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,18
|275.724.509
|% -8,51
|
|THYAO
|37,04
|3.883.290.080
|% -0,54
|
|GARAN
|13,71
|3.376.788.499
|% -0,15
|
|SISE
|17,38
|3.093.608.784
|% 0,64
|
|YKBNK
|5,08
|2.852.376.106
|% 0,36
|
|KRDMD
|16,15
|2.842.432.669
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,08
|2.852.376.106
|% 0,36
|
|ODAS
|2,31
|1.031.970.174
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,73
|1.084.553.724
|% 0,37
|
|ZOREN
|2,21
|813.982.916
|% 9,41
|
|GARAN
|13,71
|3.376.788.499
|% -0,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5960
|14,6035
|% 0,03
|
|Euro
|15,8557
|15,8762
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,9450
|19,0400
|% 0,23
|
|Frank
|15,5538
|15,6475
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,69
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,17
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,64
|
Seans Raporu
17:42
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17:57PINSU
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 3.78 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 167, 356 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 58, 156.00 milyon TL de
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17:56FORMT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 1.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 091, 677 adet işlem
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17:55ZOREN
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 379, 552, 029 adet işlem
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17:54BASGZ
Yüzde 4.10 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 595, 382 adet işlem