***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.04.2022 09:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 693.782 TL % 0 27/04/2022 28/04/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024662
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05892,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,49
|Açılış
|: 892,43
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,73
|31.299.987
|% 0,00
|
|AKMGY
|48,00
|1.323.490
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% 0,00
|
|AKSEN
|16,10
|139.405.442
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,72
|13.114.392
|% 0,00
|
|AFYON
|3,73
|31.299.987
|% 0,00
|
|AKMGY
|48,00
|1.323.490
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% 0,00
|
|AKSEN
|16,10
|139.405.442
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,72
|13.114.392
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7939
|14,8004
|% -0,05
|
|Euro
|15,5948
|15,6218
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,4710
|18,5636
|% -0,27
|
|Frank
|15,1906
|15,2821
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9340
|3,9538
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-10,14
|
|Altın Gr.
|894
|894
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,39
|