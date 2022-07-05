***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
05.07.2022 18:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 168.440 TL % 0 05/07/2022 06/07/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041798
BIST
17:502.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -33,27
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
17:5016,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1718
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
17:5017,4113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1255
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
17:50967,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,44
|Açılış
|: 967,34
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
965,87
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GEREL
|4,62
|49.201.489
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|78.843.105
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,10
|32.825.914
|% 9,55
|
|CANTE
|43,54
|50.473.417
|% 8,85
|
|OYAYO
|10,30
|14.722.741
|% 8,31
|
|ULUSE
|207,00
|14.162.439
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|OZKGY
|5,79
|39.943.478
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|39.943.478
|% -6,61
|
|THYAO
|46,84
|4.116.302.062
|% -1,76
|
|SISE
|21,02
|1.653.204.725
|% -0,85
|
|EREGL
|25,98
|1.644.290.490
|% 0,08
|
|HEKTS
|30,50
|1.440.594.870
|% 5,90
|
|SASA
|39,76
|1.296.206.834
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,80
|1.148.786.461
|% -1,06
|
|YKBNK
|4,18
|933.455.527
|% -2,34
|
|ODAS
|2,82
|531.070.640
|% 3,30
|
|TSKB
|1,95
|211.992.478
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,39
|439.028.567
|% -0,23
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9912
|17,0042
|% 1,06
|
|Euro
|17,4033
|17,4247
|% -0,64
|
|Sterlin
|20,2124
|20,3138
|% -0,36
|
|Frank
|17,4436
|17,5487
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5107
|4,5334
|% 1,00
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-39,69
|
|Altın Gr.
|967
|967
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.484
|6.594
|-32,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|-0,32
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,94
|