***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
28.10.2022 12:09
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 20.004 TL % 0 28/10/2022 31/10/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074980
BIST
12:063.898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -36,71
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.885
12:0618,6208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:0618,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
12:06988,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,81
|Açılış
|: 988,34
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler12:06
|ERSU
|5,50
|36.534.864
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|46.353.024
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|36.534.596
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.074.725
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|74.402.142
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.463.856
|% -9,88
|
|BRSAN
|54,25
|96.244.436
|% -7,66
|
|CRFSA
|58,85
|65.618.023
|% -7,18
|
|CELHA
|23,58
|29.114.030
|% -6,58
|
|AKBNK
|14,84
|1.437.702.943
|% -2,56
|
|THYAO
|98,05
|1.356.596.972
|% -1,36
|
|SASA
|108,10
|1.186.019.889
|% 4,04
|
|YKBNK
|8,97
|1.117.106.014
|% -3,24
|
|TUPRS
|365,80
|1.070.419.560
|% -1,88
|
|YKBNK
|8,97
|1.117.106.014
|% -3,24
|
|EKGYO
|4,44
|510.935.714
|% -1,77
|
|ISCTR
|9,01
|957.683.066
|% -3,94
|
|AKBNK
|14,84
|1.437.702.943
|% -2,56
|
|SKBNK
|2,07
|148.548.804
|% -1,90
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6208
|% 0,12
|
|Euro
|18,5451
|18,5604
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,3937
|21,5010
|% -0,17
|
|Frank
|18,6381
|18,7504
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-14,73
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|6.596
|6.695
|-44,00
|
|Tam
|6.628
|6.683
|-53,00
|
|Yarım
|3.230
|3.268
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,23
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,07
|