***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
03.11.2022 10:55
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 322.507 TL % 0 02/11/2022 03/11/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076468
BIST
11:134.077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 5,18
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
11:1318,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:1318,2468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0379
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,2127
11:13975,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,98
|Açılış
|: 975,48
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
973,87
BIST En Aktif Hisseler11:13
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|44.310.681
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|121.370.507
|% 9,96
|
|NTGAZ
|38,92
|153.346.025
|% 8,47
|
|BERA
|25,98
|234.381.580
|% 8,16
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|HEDEF
|13,15
|11.145.327
|% -5,33
|
|IHAAS
|75,10
|459.351
|% -3,35
|
|GLCVY
|20,90
|14.939.450
|% -2,88
|
|SEGYO
|1,70
|23.351.467
|% -2,86
|
|MIATK
|75,60
|121.370.507
|% 9,96
|
|MNDTR
|26,12
|96.503.614
|% 3,98
|
|ISSEN
|62,35
|73.444.670
|% 4,97
|
|AZTEK
|22,52
|57.978.916
|% 5,93
|
|KONKA
|44,40
|45.571.557
|% 2,02
|
|SEGYO
|1,70
|23.351.467
|% -2,86
|
|CONSE
|8,08
|41.009.050
|% -0,74
|
|MNDTR
|26,12
|96.503.614
|% 3,98
|
|PRDGS
|6,00
|17.393.584
|% 0,84
|
|AZTEK
|22,52
|57.978.916
|% 5,93
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6161
|18,6214
|% 0,02
|
|Euro
|18,2160
|18,2468
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,0289
|21,1344
|% -0,59
|
|Frank
|18,3961
|18,5070
|% -0,51
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% -0,04
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-5,82
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.569
|6.630
|-47,00
|
|Yarım
|3.201
|3.241
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.620
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,06
|
|B. Petrol
|95,44
|95,44
|-0,72
|
Seans Raporu
11:13
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-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 25 artarak (% 0.01 ) 4, 419
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11:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
11:28XU100
Endeks 4, 076 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 23, 469.00 milyon TL de
-
11:28MZHLD
Yüzde 6.64 oranında artışla 162.20 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 815 adet işlem
-
11:27AZTEK
Yüzde 6.11 oranında artışla 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 714, 759 adet işlem