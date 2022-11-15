***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
15.11.2022 17:33
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 288.329 TL % 0 15/11/2022 16/11/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080129
BIST
18:004.655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 84,38
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1470
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.059,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.059,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HKTM
|101,20
|356.255.408
|% 10,00
|
|GLCVY
|26,40
|58.734.519
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.326.070
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.560.284
|% 10,00
|
|AGESA
|34,36
|509.244.799
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|204.238.397
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|998.484.506
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|GARFA
|21,74
|6.208.278
|% -8,96
|
|ATSYH
|135,10
|3.830.805
|% -8,65
|
|THYAO
|109,10
|9.460.761.981
|% -0,55
|
|EREGL
|37,58
|8.697.940.939
|% 0,64
|
|ODAS
|12,30
|5.936.423.522
|% 3,45
|
|ASELS
|41,14
|5.724.933.037
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,18
|5.294.043.867
|% 6,24
|
|YKBNK
|10,78
|5.272.258.665
|% 9,89
|
|ISCTR
|9,68
|4.896.074.643
|% 4,54
|
|ODAS
|12,30
|5.936.423.522
|% 3,45
|
|TSKB
|3,26
|1.411.943.933
|% 2,52
|
|SKBNK
|2,34
|1.005.310.069
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6160
|% 0,07
|
|Euro
|19,3434
|19,3574
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,1330
|22,2440
|% 1,51
|
|Frank
|19,6177
|19,7358
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9374
|4,9622
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,36
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|1,15
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.041
|7.174
|40,00
|
|Yarım
|3.419
|3.507
|19,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.753
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|-1,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
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17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında