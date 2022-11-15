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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı

15.11.2022 17:33
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )

Türkçe
Kredi Kullanımı

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Alınan Kredi Tablosu

Açıklamalar

Kredi Kullanımı

Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 288.329 TL % 0 15/11/2022 16/11/2022 -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080129


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Tam 7.041 7.174 40,00  
Yarım 3.419 3.507 19,00  
Çeyrek 1.710 1.753 10,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,73 -0,25  
Gümüş Gr. 13,02 13,04 -0,11  
B. Petrol 92,12 92,12 -1,02  
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