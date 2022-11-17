***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
17.11.2022 17:06
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 50.000 TL % 0 17/11/2022 18/11/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080913
BIST
17:014.522
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -146,48
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:0118,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:0119,2306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1024
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:011.051,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.051,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,84
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MEGAP
|6,49
|70.767.114
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.767.114
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.155.894
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|134.198.551
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|54.094.702
|% 9,99
|
|ELITE
|46,62
|55.255.388
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.012.045
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.670.696
|% -10,00
|
|MNDRS
|8,03
|441.229.093
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|207.660.883
|% -9,98
|
|THYAO
|107,60
|10.570.580.238
|% 2,87
|
|EREGL
|37,10
|6.434.620.715
|% 0,16
|
|ASELS
|40,86
|5.652.932.493
|% 2,56
|
|KONTR
|194,10
|4.442.474.165
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,20
|3.224.641.530
|% 7,79
|
|EKGYO
|5,45
|1.891.351.187
|% -1,45
|
|ALBRK
|3,14
|1.047.127.924
|% 1,95
|
|VAKBN
|9,41
|3.130.871.090
|% -8,55
|
|HALKB
|9,59
|2.936.524.957
|% -6,71
|
|ISCTR
|9,46
|2.740.945.948
|% -4,64
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6191
|% 0,16
|
|Euro
|19,2121
|19,2289
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,8503
|21,9599
|% -1,07
|
|Frank
|19,4727
|19,5900
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,18
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-17,99
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|7.037
|7.143
|-61,00
|
|Tam
|6.999
|7.114
|-48,00
|
|Yarım
|3.399
|3.478
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.738
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,33
|
|B. Petrol
|91,55
|91,55
|-1,31
|
Seans Raporu
16:59
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