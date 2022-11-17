***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
17.11.2022 17:07
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 84.000 TL % 0 17/11/2022 18/11/2022 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080914
BIST
17:004.515
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -153,47
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:0018,6199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:0019,2306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1024
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:001.051,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,90
|Açılış
|: 1.051,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,84
BIST En Aktif Hisseler17:00
|MTRKS
|42,90
|135.013.136
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|146.155.894
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.777.823
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|70.777.823
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|132.520.556
|% 9,98
|
|JANTS
|136,80
|781.223.894
|% -10,00
|
|ELITE
|46,62
|55.553.663
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.723.390
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.149.924
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.323.048.758
|% -9,98
|
|THYAO
|107,10
|10.787.918.936
|% 2,39
|
|EREGL
|37,06
|6.541.939.450
|% 0,05
|
|ASELS
|40,90
|5.702.035.589
|% 2,66
|
|KONTR
|194,10
|4.443.993.385
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,80
|3.289.644.291
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,44
|1.911.174.427
|% -1,63
|
|ALBRK
|3,12
|1.065.559.032
|% 1,30
|
|VAKBN
|9,41
|3.130.871.090
|% -8,55
|
|HALKB
|9,59
|2.939.509.408
|% -6,71
|
|YKBNK
|10,27
|3.060.064.864
|% -6,38
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6199
|% 0,16
|
|Euro
|19,2173
|19,2306
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,8375
|21,9470
|% -1,13
|
|Frank
|19,4687
|19,5860
|% -0,68
|
|Riyal
|4,9383
|4,9631
|% 0,17
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-15,71
|
|Altın Gr.
|1.054
|1.054
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|7.035
|7.142
|-62,00
|
|Tam
|7.016
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.407
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.703
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,91
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,57
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,64
|91,64
|-1,22
|
Seans Raporu
17:00
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17:14VAKBN
Yüzde -8.55 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 313, 436, 003 adet işlem
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 25 kaybederek (% -2.90 ) 3, 992
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17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, AGESA, IMASM, ISSEN, KATMR, PRDGS, MEGAP, DOKTA, KRSTL, ALFAS
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17:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ELITE, HEKTS, SMRTG, DOGUB, SASA, AZTEK, BARMA, KMPUR, KONTR, SILVR
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17:13
MEGAP, KOZAL, CLEBI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında