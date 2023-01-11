***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
11.01.2023 17:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 510.247 TL % 0 11/01/2023 12/01/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100449
BIST
17:224.738
En Yüksek
|Değişim
|: -5,00%
|| -249,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.738
17:2218,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0541
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.134,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.134,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.233.752
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.699.456
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.004.813
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|DOGUB
|11,49
|63.083.716
|% 8,50
|
|KONYA
|3.043,50
|203.704.133
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|358.230.984
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|37.158.214
|% -10,00
|
|OYLUM
|4,14
|46.989.607
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.652.907
|% -10,00
|
|THYAO
|126,10
|8.252.235.271
|% -3,89
|
|EREGL
|36,90
|6.185.500.287
|% -2,54
|
|ASELS
|53,00
|5.602.322.899
|% -8,86
|
|KOZAL
|518,30
|4.439.046.338
|% -7,94
|
|TUPRS
|474,20
|4.428.487.354
|% -0,23
|
|EKGYO
|8,11
|3.240.620.537
|% -4,59
|
|YKBNK
|8,71
|3.318.436.774
|% -8,60
|
|KRDMD
|17,39
|4.247.784.726
|% -4,13
|
|SKBNK
|2,55
|583.933.473
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|419.748.894
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7762
|18,7807
|% 0,04
|
|Euro
|20,2066
|20,2158
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,6805
|22,7942
|% -0,28
|
|Frank
|20,1134
|20,2346
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9840
|5,0089
|% -0,03
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-4,24
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.664
|7.731
|-4,00
|
|Yarım
|3.723
|3.782
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.891
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,09
|
|B. Petrol
|81,83
|81,83
|1,73
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:44RUBNS
Yüzde -8.21 oranında düşüşle 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 610 adet işlem
-
17:43XU100
Endeks 4, 746 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 86 altında . İşlem hacmi 91, 120.00 milyon TL de
-
17:43PAPIL
Yüzde -8.11 oranında düşüşle 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 808 adet işlem
-
17:42KNFRT
Yüzde -8.91 oranında düşüşle 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 342, 602 adet işlem
-
17:41BFREN
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 4, 220.60 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 361 adet işlem