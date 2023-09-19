***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 20.400.000 TL'lik kurucu avans tahsisine karşılık 510.000 adet katılma payı oluşturulmuştur. Fonun katılma paylarının Borsa kotuna alınarak 26.09.2023 tarihi itibariyle Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlaması talebiyle Borsa İstanbul A.Ş.ye başvuru Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından ivedilikle yapılacaktır. Fon katılma paylarının işlem görme başvurusu ile ilgili gelişmeler Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu KAP formundan duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196231BIST