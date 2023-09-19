***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 18:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 20.400.000 TL'lik kurucu avans tahsisine karşılık 510.000 adet katılma payı oluşturulmuştur. Fonun katılma paylarının Borsa kotuna alınarak 26.09.2023 tarihi itibariyle Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlaması talebiyle Borsa İstanbul A.Ş.ye başvuru Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından ivedilikle yapılacaktır. Fon katılma paylarının işlem görme başvurusu ile ilgili gelişmeler Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu KAP formundan duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196231
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0255
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
18:0528,8959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0101
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
18:051.680,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.680,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0344
|% 0,09
|
|Euro
|28,8843
|28,8959
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3816
|33,5490
|% 0,08
|
|Frank
|29,9777
|30,1583
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1848
|7,2208
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.681
|1,11
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.089
|11.164
|-50,00
|
|Yarım
|5.561
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.803
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,42
|95,42
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem