***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOPX30 – Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 25.09.2023 tarihli gün sonu fon değerlemesi sonucunda, Fon'un birim pay değeri 42,985238 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutar, OPX30 Borsa Yatırım Fonu'nun Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde baz fiyat olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197190BIST