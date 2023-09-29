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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2023 15:47
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun ("Fon") takip ettiği BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde ("Endeks") bulunan paylarda yapılacak dönemsel değişiklik ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş ("Endeks Hesaplayıcısı") tarafından yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Endeks Hesaplayıcısı tarafından 1196746 nolu KAP bildirimi yapılmıştır. Endeks içeriğinde yapılan değişiklikler 02/10/2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Bildirimde bulunan ve takip edilen endeksi etkileyecek değişiklikler aşağıda bulunmaktadır.
 
Endekse Alınacak Paylar:
·         KONTR            KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
·         OYAKC            OYAK ÇİMENTO
 
Endeksten Çıkarılacak Paylar:
·         KOZAA            KOZA MADENCİLİK
·         TAVHL              TAV HAVALİMANLARI





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198187


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.010.588 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 378.102.529 % 9,99  
ALCAR 1.178,70 215.784.923 % 9,99  
OYAYO 33,26 117.060.602 % 9,99  
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16:08 Alış Satış %  
Dolar 27,4075 27,4141 % 0,37  
Euro 29,0796 29,0891 % 0,21  
Sterlin 33,4779 33,6458 % 0,47  
Frank 29,9403 30,1206 % 0,42  
Riyal 7,2880 7,3246 % 0,11  
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16:08 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 12,24  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,77  
Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.982 11.077 -11,00  
Yarım 5.508 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.781 -2,00  
Gümüş.Ons 23,38 23,41 0,77  
Gümüş Gr. 20,62 20,64 0,71  
B. Petrol 93,69 93,69 0,59  
Seans Raporu 16:08
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