***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun ("Fon") takip ettiği BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde ("Endeks") bulunan paylarda yapılacak dönemsel değişiklik ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş ("Endeks Hesaplayıcısı") tarafından yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Endeks Hesaplayıcısı tarafından 1196746 nolu KAP bildirimi yapılmıştır. Endeks içeriğinde yapılan değişiklikler 02/10/2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Bildirimde bulunan ve takip edilen endeksi etkileyecek değişiklikler aşağıda bulunmaktadır.Endekse Alınacak Paylar:· KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ· OYAKC OYAK ÇİMENTOEndeksten Çıkarılacak Paylar:· KOZAA KOZA MADENCİLİK· TAVHL TAV HAVALİMANLARIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198187BIST