***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 15:47
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun ("Fon") takip ettiği BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 Getiri Endeksi'nde ("Endeks") bulunan paylarda yapılacak dönemsel değişiklik ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş ("Endeks Hesaplayıcısı") tarafından yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Endeks Hesaplayıcısı tarafından 1196746 nolu KAP bildirimi yapılmıştır. Endeks içeriğinde yapılan değişiklikler 02/10/2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Bildirimde bulunan ve takip edilen endeksi etkileyecek değişiklikler aşağıda bulunmaktadır.
Endekse Alınacak Paylar:
· KONTR KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
· OYAKC OYAK ÇİMENTO
Endeksten Çıkarılacak Paylar:
· KOZAA KOZA MADENCİLİK
· TAVHL TAV HAVALİMANLARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198187
BIST
'
16:108.349
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 130,63
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1027,4189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1048
|Açılış
|: 27,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1029,0804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0520
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:101.652,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.652,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.102.529
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.784.923
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|137.596.269
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.298.939.965
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,90
|5.037.862.086
|% 2,19
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|AKBNK
|33,56
|3.608.870.302
|% 4,74
|
|ZOREN
|5,70
|2.500.952.839
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|EKGYO
|8,06
|1.672.478.552
|% 0,50
|
|ODAS
|13,54
|2.179.902.209
|% 1,27
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4075
|27,4141
|% 0,37
|
|Euro
|29,0796
|29,0891
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4779
|33,6458
|% 0,47
|
|Frank
|29,9403
|30,1206
|% 0,42
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,24
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,71
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|
Seans Raporu
16:08
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