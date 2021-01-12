***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
12.01.2021 09:17
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901432
BIST
10:351.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.549
10:357,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
10:359,0737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
10:35444,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,57
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler10:33
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.215.096
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,67
|7.949.162
|% -6,62
|
|BALAT
|8,20
|163.975
|% -5,64
|
|SISE
|7,46
|413.896.057
|% 2,19
|
|GARAN
|10,64
|317.294.608
|% 1,33
|
|KARSN
|3,87
|266.157.556
|% 4,59
|
|KOZAL
|122,30
|244.317.726
|% 1,83
|
|FENER
|42,00
|208.784.387
|% 3,35
|
|SKBNK
|1,65
|130.383.799
|% 1,23
|
|KARSN
|3,87
|266.157.556
|% 4,59
|
|TSKB
|1,83
|120.911.987
|% 1,10
|
|IHLGM
|1,37
|75.817.917
|% 0,74
|
|SISE
|7,46
|413.896.057
|% 2,19
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4495
|7,4526
|% -0,42
|
|Euro
|9,0653
|9,0756
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0470
|10,0974
|% -0,43
|
|Frank
|8,3153
|8,3654
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% -0,71
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|14,89
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,06
|56,06
|0,40
|
Seans Raporu
10:33
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10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 77 artarak (% 0.82 ) 1, 693
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10:45XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 4, 863.00 milyon TL de
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10:40XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 4, 381.00 milyon TL de
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10:40BTCIM
Yüzde 6.89 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 512 adet işlem
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10:39TACTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 772 adet işlem