***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2021 15:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906053
BIST
16:221.477
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -21,52
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:227,2899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0443
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:228,8602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0437
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:22438,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,32
|Açılış
|: 438,76
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PKENT
|1.524,60
|21.916.532
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|607.640
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.860.629
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|39.289.269
|% 9,97
|
|BURVA
|44,10
|17.602.531
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|7.668.638
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|PARSN
|28,60
|197.752.761
|% -8,39
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|GUBRF
|72,85
|2.060.486.073
|% 5,43
|
|GARAN
|9,30
|1.674.917.934
|% -0,96
|
|KOZAL
|115,60
|1.175.752.929
|% -1,53
|
|KARSN
|5,16
|1.078.822.935
|% 3,41
|
|DOHOL
|3,86
|1.065.243.198
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,34
|974.626.620
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,86
|1.065.243.198
|% 3,76
|
|KARSN
|5,16
|1.078.822.935
|% 3,41
|
|TSKB
|1,82
|328.773.056
|% 0,55
|
|GARAN
|9,30
|1.674.917.934
|% -0,96
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2855
|7,2899
|% -0,60
|
|Euro
|8,8555
|8,8602
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0000
|10,0501
|% -0,42
|
|Frank
|8,1787
|8,2279
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9417
|1,9514
|% -0,40
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|25,22
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,19
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.885
|2.960
|-22,02
|
|Yarım
|1.394
|1.432
|-10,65
|
|Çeyrek
|699
|716
|-5,32
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|0,57
|
Seans Raporu
16:22
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 82 kaybederek (% -1.27 ) 1, 305
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16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, AYCES, LIDFA, KONTR, SNKRN, PSDTC, GLBMD, PSDTC, PRKME, SEKUR
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16:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INVEO, KAPLM
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16:33
PRKME, PKENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:33
VAKFN, PARSN, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında