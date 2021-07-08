***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:42
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu- 1. Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948680
BIST
15:391.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,53
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:398,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3910,3208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0703
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:39507,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,01
|Açılış
|: 507,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TUREX
|11,57
|11.399.713
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.762.590
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SILVR
|5,56
|18.654.992
|% 8,38
|
|SNGYO
|4,23
|14.437.164
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.496.861
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.778.046
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|72.870.706
|% -9,57
|
|ERBOS
|125,00
|98.489.726
|% -7,54
|
|GARAN
|8,62
|492.488.310
|% -1,26
|
|THYAO
|13,66
|480.290.011
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,11
|429.132.082
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|342.875.340
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,58
|264.777.143
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,26
|215.657.282
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|178.266.078
|% -1,05
|
|PETKM
|5,35
|342.875.340
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|429.132.082
|% -0,56
|
|TSKB
|1,27
|73.816.688
|% -0,78
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6894
|8,6956
|% 0,12
|
|Euro
|10,3120
|10,3208
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,9184
|11,9782
|% -0,28
|
|Frank
|9,4487
|9,5056
|% 1,12
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|13,15
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.346
|3.432
|25,38
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,28
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,14
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
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Seans Raporu
15:39
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