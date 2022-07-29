***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 17:58
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049376
BIST
17:442.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 48,66
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:4417,9207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:4418,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:441.013,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.013,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:42
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.295.744
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.535.288
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|49.165.372
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.574.826
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.102.623
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|100.808.241
|% -9,89
|
|THYAO
|50,35
|2.789.609.635
|% 1,31
|
|SASA
|44,70
|1.888.555.192
|% 7,04
|
|SISE
|21,90
|1.644.480.516
|% 3,11
|
|FROTO
|302,80
|1.332.269.490
|% 6,25
|
|TUPRS
|266,80
|1.122.273.899
|% 3,69
|
|EKGYO
|3,09
|761.236.483
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,69
|340.510.157
|% 4,97
|
|YKBNK
|4,75
|835.789.918
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|464.708.981
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,59
|1.068.309.690
|% 0,94
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9139
|17,9207
|% -0,01
|
|Euro
|18,2592
|18,2780
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,6396
|21,7482
|% -0,61
|
|Frank
|18,6681
|18,7806
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7552
|4,7790
|% -0,10
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.731
|6.796
|-38,00
|
|Yarım
|3.280
|3.322
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,83
|
Seans Raporu
17:42
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