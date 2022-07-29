***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 18:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049382
BIST
17:492.589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 45,67
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:4917,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:4918,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:491.014,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:47
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.298.834
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.018.303
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|49.375.330
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.586.871
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.176.971
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|101.577.930
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|2.805.277.610
|% 1,41
|
|SASA
|44,50
|1.949.210.126
|% 6,56
|
|SISE
|21,92
|1.689.557.000
|% 3,20
|
|FROTO
|303,20
|1.338.708.332
|% 6,39
|
|TUPRS
|265,70
|1.141.902.930
|% 3,26
|
|EKGYO
|3,09
|764.303.050
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,70
|347.598.539
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,75
|838.499.196
|% 2,37
|
|ODAS
|3,72
|473.614.625
|% 0,00
|
|TSKB
|2,64
|337.775.969
|% 1,15
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9137
|17,9219
|% 0,00
|
|Euro
|18,2824
|18,3019
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,6616
|21,7702
|% -0,51
|
|Frank
|18,6830
|18,7956
|% -0,13
|
|Riyal
|4,7557
|4,7796
|% -0,09
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,26
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.750
|6.831
|-3,00
|
|Yarım
|3.289
|3.339
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,18
|20,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,29
|
Seans Raporu
17:47
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