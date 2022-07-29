***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 18:04
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049384
BIST
17:532.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 46,38
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:5317,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:5318,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:531.014,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.014,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:53
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.401.105
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.231.032
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|49.785.934
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.696.688
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.528.255
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|103.059.813
|% -9,89
|
|THYAO
|50,35
|2.894.950.616
|% 1,31
|
|SASA
|44,40
|2.021.376.546
|% 6,32
|
|SISE
|21,84
|1.789.161.053
|% 2,82
|
|FROTO
|302,60
|1.364.684.871
|% 6,18
|
|TUPRS
|266,20
|1.158.540.229
|% 3,46
|
|EKGYO
|3,09
|771.426.386
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,73
|367.546.925
|% 7,45
|
|YKBNK
|4,74
|863.853.808
|% 2,16
|
|TSKB
|2,66
|350.415.893
|% 1,92
|
|ODAS
|3,72
|480.874.482
|% 0,00
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9046
|17,9251
|% 0,02
|
|Euro
|18,2703
|18,3075
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,6817
|21,7904
|% -0,42
|
|Frank
|18,7129
|18,8256
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7549
|4,7787
|% -0,11
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,14
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,32
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.764
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.296
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,36
|
Seans Raporu
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