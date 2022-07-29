***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 18:06
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049386
BIST
17:532.589
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 45,69
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
17:5317,9260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:5318,2966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:531.014,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.014,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:53
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.357.792
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|33.070.086
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.623.713
|% -9,97
|
|LIDFA
|8,85
|49.484.990
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.445.958
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|101.645.377
|% -9,89
|
|THYAO
|50,45
|2.854.756.887
|% 1,51
|
|SASA
|44,56
|1.962.320.069
|% 6,70
|
|SISE
|21,94
|1.714.936.286
|% 3,30
|
|FROTO
|302,50
|1.344.560.613
|% 6,14
|
|TUPRS
|265,50
|1.148.830.033
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,08
|764.868.879
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,70
|347.990.342
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,75
|839.634.076
|% 2,37
|
|ODAS
|3,71
|474.418.526
|% -0,27
|
|TSKB
|2,63
|338.321.892
|% 0,77
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9124
|17,9260
|% 0,02
|
|Euro
|18,2749
|18,2966
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,6633
|21,7719
|% -0,51
|
|Frank
|18,6771
|18,7896
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7557
|4,7796
|% -0,09
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.744
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,24
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,18
|
Seans Raporu
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