***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.02.2020 11:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817880
BIST
11:45120.816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -198,75
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
120.082
11:455,9959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0204
|Açılış
|: 5,9890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0130
En Düşük
5,9746
11:456,5731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0155
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5913
En Düşük
6,5480
11:45303,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,39
|Açılış
|: 303,36
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,93
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|33.376.501
|% 19,92
|
|RYGYO
|11,93
|88.835.437
|% 15,38
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.528.812
|% 14,65
|
|RYSAS
|11,40
|8.794.969
|% 14,23
|
|DOKTA
|48,56
|23.291.321
|% -10,82
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|LINK
|30,88
|1.779.902
|% -7,27
|
|THYAO
|14,48
|541.932.505
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,87
|172.358.176
|% 1,41
|
|ASELS
|24,60
|163.965.974
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,32
|163.090.382
|% 7,32
|
|KRDMD
|2,91
|153.480.321
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,32
|163.090.382
|% 7,32
|
|GUSGR
|2,87
|172.358.176
|% 1,41
|
|IHLAS
|0,91
|53.427.384
|% 3,41
|
|EKGYO
|1,69
|94.814.708
|% 0,60
|
|ODAS
|2,25
|121.312.344
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6963
|7,7349
|% -0,42
|
|Frank
|6,1049
|6,1417
|% -0,41
|
|Riyal
|1,5916
|1,5996
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,07
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,00
|
|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,33
|
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