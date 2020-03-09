***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:21
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825329
BIST
13:11105.735
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -3.865,37
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:116,1145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,1030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:116,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1044
|Açılış
|: 6,9490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:11327,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 327,75
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,98
|41.575.534
|% 12,43
|
|DEVA
|10,29
|96.830.974
|% 6,85
|
|SELEC
|6,71
|9.333.899
|% 4,84
|
|ARMDA
|23,28
|4.847.704
|% 4,39
|
|OYAYO
|6,61
|6.244.399
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|9.152.157
|% -10,64
|
|BURCE
|7,22
|4.353.990
|% -8,38
|
|EGCYO
|0,33
|37.867
|% -8,33
|
|TGSAS
|4,96
|1.561.973
|% -8,32
|
|THYAO
|10,90
|511.221.471
|% -2,15
|
|ASELS
|28,68
|323.548.913
|% -3,89
|
|GARAN
|9,60
|174.963.038
|% -4,29
|
|PETKM
|3,46
|132.300.066
|% -2,26
|
|TUPRS
|92,90
|131.616.462
|% -1,95
|
|IHLGM
|1,33
|86.640.758
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,31
|127.093.075
|% -4,94
|
|ODAS
|2,01
|98.103.751
|% -2,90
|
|THYAO
|10,90
|511.221.471
|% -2,15
|
|KARSN
|1,81
|81.723.704
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9888
|8,0289
|% 1,00
|
|Frank
|6,5505
|6,5899
|% 1,43
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,75
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|2,09
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|1,02
|
|Çeyrek
|523
|535
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,00
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|
|B. Petrol
|36,28
|36,28
|-8,99
|