***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:21
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825330
BIST
12:21105.979
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -3.621,49
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
12:216,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,0990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
12:216,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0687
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
12:21326,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,25
|Açılış
|: 326,47
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,92
|36.525.644
|% 10,73
|
|DEVA
|10,31
|90.257.331
|% 7,06
|
|KAREL
|14,98
|12.997.911
|% 6,62
|
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|
|OYAYO
|6,61
|6.100.883
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,47
|5.847.829
|% -10,24
|
|IZMDC
|9,30
|1.713.431
|% -9,27
|
|TACTR
|2,36
|4.720
|% -9,23
|
|POLTK
|67,30
|4.863
|% -8,44
|
|THYAO
|10,80
|411.015.446
|% -3,05
|
|ASELS
|28,70
|300.535.668
|% -3,82
|
|GARAN
|9,61
|154.391.314
|% -4,19
|
|PETKM
|3,45
|124.026.967
|% -2,54
|
|YKBNK
|2,34
|114.174.327
|% -3,70
|
|IHLGM
|1,33
|80.727.943
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,34
|114.174.327
|% -3,70
|
|ODAS
|2,00
|90.341.840
|% -3,38
|
|KARSN
|1,82
|78.181.415
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,40
|56.985.060
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9781
|8,0181
|% 0,86
|
|Frank
|6,5185
|6,5578
|% 0,93
|
|Riyal
|1,6193
|1,6274
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-5,81
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.153
|2.206
|-3,76
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-1,81
|
|Çeyrek
|522
|534
|-0,91
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|-0,10
|
|B. Petrol
|36,23
|36,23
|-9,04
|