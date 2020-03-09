***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:21
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825331
BIST
13:56105.270
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -4.330,20
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:566,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,1070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:566,9948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1105
|Açılış
|: 6,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:56329,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 1,90
|Açılış
|: 329,62
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|53.812.294
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|
|ARMDA
|23,78
|5.466.936
|% 6,64
|
|DEVA
|10,05
|105.818.664
|% 4,36
|
|OYAYO
|6,61
|6.362.460
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|11.103.261
|% -10,64
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|UTPYA
|4,57
|3.672.310
|% -9,15
|
|TKNSA
|7,45
|49.434.128
|% -8,81
|
|THYAO
|10,83
|562.612.752
|% -2,78
|
|ASELS
|28,66
|340.635.173
|% -3,95
|
|GARAN
|9,61
|187.824.543
|% -4,19
|
|TUPRS
|93,25
|157.737.223
|% -1,58
|
|PETKM
|3,45
|140.543.803
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|92.088.690
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,32
|139.519.559
|% -4,53
|
|ODAS
|1,99
|107.644.836
|% -3,86
|
|THYAO
|10,83
|562.612.752
|% -2,78
|
|KARSN
|1,82
|86.659.011
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9725
|8,0125
|% 0,79
|
|Frank
|6,5613
|6,6008
|% 1,60
|
|Riyal
|1,6218
|1,6300
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,98
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,77
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,18
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|16,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|36,10
|36,10
|-9,17
|