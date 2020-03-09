***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:22
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825332
BIST
13:43105.531
En Yüksek
|Değişim
|: -3,71%
|| -4.069,27
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
13:436,1125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0249
|Açılış
|: 6,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
13:436,9826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0983
|Açılış
|: 6,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
13:43329,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,44
|Açılış
|: 329,16
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,01
|46.563.925
|% 13,28
|
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|
|DEVA
|10,23
|101.951.174
|% 6,23
|
|OZBAL
|2,24
|11.650.997
|% 4,19
|
|SELEC
|6,65
|10.297.712
|% 3,91
|
|OYAYO
|6,61
|6.351.302
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,46
|10.706.092
|% -10,44
|
|IZMDC
|9,30
|1.883.631
|% -9,27
|
|BURCE
|7,16
|4.572.345
|% -9,14
|
|UTPYA
|4,59
|3.517.187
|% -8,75
|
|THYAO
|10,85
|555.526.114
|% -2,60
|
|ASELS
|28,68
|334.564.627
|% -3,89
|
|GARAN
|9,62
|186.266.605
|% -4,09
|
|TUPRS
|93,30
|150.804.624
|% -1,53
|
|PETKM
|3,45
|138.238.840
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,31
|89.746.941
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,33
|136.880.482
|% -4,12
|
|ODAS
|1,99
|104.331.308
|% -3,86
|
|THYAO
|10,85
|555.526.114
|% -2,60
|
|KARSN
|1,81
|84.722.628
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9635
|8,0034
|% 0,67
|
|Frank
|6,5519
|6,5913
|% 1,45
|
|Riyal
|1,6220
|1,6302
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,82
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|15,01
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|7,26
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,63
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,97
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,06
|
|B. Petrol
|35,93
|35,93
|-9,34
|