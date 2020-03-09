BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9949
|8,0350
|% 1,07
|Frank
|6,5427
|6,5822
|% 1,31
|Riyal
|1,6212
|1,6294
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-5,86
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,71
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-0,50
|Yarım
|1.042
|1.069
|-0,24
|Çeyrek
|523
|534
|-0,12
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,43
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|B. Petrol
|36,36
|36,36
|-8,91
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan