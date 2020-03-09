OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|53.818.554
|% 14,97
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|ARMDA
|24,70
|6.173.333
|% 10,76
|OZBAL
|2,34
|16.381.775
|% 8,84
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9713
|8,0113
|% 0,77
|Frank
|6,5652
|6,6047
|% 1,66
|Riyal
|1,6220
|1,6301
|% 0,27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,70
|Altın Gr.
|330
|330
|2,02
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|Tam
|2.172
|2.226
|16,20
|Yarım
|1.050
|1.077
|7,84
|Çeyrek
|527
|538
|3,91
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,40
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|B. Petrol
|35,94
|35,94
|-9,33
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan