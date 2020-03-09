OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|50.647.693
|% 14,97
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|OZBAL
|2,26
|14.884.512
|% 5,12
|ARMDA
|23,38
|5.127.131
|% 4,84
|DEVA
|10,03
|103.281.661
|% 4,15
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9622
|8,0021
|% 0,66
|Frank
|6,5499
|6,5893
|% 1,42
|Riyal
|1,6208
|1,6290
|% 0,20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|2,23
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|Cumhuriyet
|2.182
|2.215
|14,00
|Tam
|2.176
|2.230
|19,89
|Yarım
|1.052
|1.079
|9,63
|Çeyrek
|527
|539
|4,81
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|B. Petrol
|36,13
|36,13
|-9,14
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan