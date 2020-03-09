OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,00
|44.499.389
|% 12,99
|INFO
|8,90
|9.060
|% 12,52
|DEVA
|10,24
|98.846.747
|% 6,33
|OZBAL
|2,25
|9.063.362
|% 4,65
|SELEC
|6,69
|9.897.827
|% 4,53
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9754
|8,0154
|% 0,83
|Frank
|6,5602
|6,5997
|% 1,58
|Riyal
|1,6226
|1,6307
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|3,04
|Altın Gr.
|330
|330
|2,34
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|7,00
|Tam
|2.172
|2.227
|16,67
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,07
|Çeyrek
|527
|539
|4,03
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|-0,45
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|-9,64
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-3, 39 değişimle 105883 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-3, 44 değişimle 105826 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan