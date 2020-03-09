OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|2.670
|% 12,52
|BRKSN
|3,91
|39.509.783
|% 10,45
|DEVA
|10,35
|94.046.819
|% 7,48
|KAREL
|14,84
|18.959.107
|% 5,62
|NIBAS
|6,70
|1.675
|% 4,69
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9943
|8,0344
|% 1,06
|Frank
|6,5347
|6,5741
|% 1,19
|Riyal
|1,6216
|1,6297
|% 0,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-5,86
|Altın Gr.
|327
|327
|-0,71
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-2,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-0,50
|Yarım
|1.042
|1.069
|-0,24
|Çeyrek
|523
|534
|-0,12
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,43
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|B. Petrol
|36,36
|36,36
|-8,91
Seans Raporu
- 12:59XU100 Endeks seansı %-3, 53 değişimle 105735 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-3, 46 değişimle 105812 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-3, 55 değişimle 105708 puandan
- 12:56XU100 Endeks seansı %-3, 47 değişimle 105795 puandan
- 12:55XU100 Endeks seansı %-3, 38 değişimle 105891 puandan