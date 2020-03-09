***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 12:22
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825334
BIST
14:49105.280
En Yüksek
|Değişim
|: -3,94%
|| -4.320,90
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.910
14:496,1175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
14:496,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,1082
|Açılış
|: 6,9670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
14:49329,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,04
|Açılış
|: 329,76
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|61.428.242
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,00
|7.600.359
|% 7,62
|
|DEVA
|10,20
|125.556.042
|% 5,92
|
|ADBGR
|6,79
|7.099.335
|% 5,27
|
|OYAYO
|6,61
|6.498.937
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,45
|12.588.681
|% -10,64
|
|VAKKO
|5,40
|35.512.297
|% -10,45
|
|UTPYA
|4,53
|4.214.743
|% -9,94
|
|BURCE
|7,12
|5.222.645
|% -9,64
|
|THYAO
|10,81
|609.023.456
|% -2,96
|
|ASELS
|28,48
|424.701.627
|% -4,56
|
|GARAN
|9,59
|199.750.975
|% -4,39
|
|TUPRS
|93,30
|169.989.405
|% -1,53
|
|YKBNK
|2,31
|155.950.094
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,31
|99.647.463
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,31
|155.950.094
|% -4,94
|
|ODAS
|1,99
|114.234.746
|% -3,86
|
|THYAO
|10,81
|609.023.456
|% -2,96
|
|KARSN
|1,80
|91.551.382
|% -2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9595
|7,9994
|% 0,62
|
|Frank
|6,5655
|6,6050
|% 1,66
|
|Riyal
|1,6229
|1,6311
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|3,97
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.175
|2.230
|19,59
|
|Yarım
|1.051
|1.079
|9,48
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,05
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|-9,66
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