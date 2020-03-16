***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
16.03.2020 09:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828998
BIST
10:3991.087
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -4.518,09
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:396,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:397,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0692
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1164
En Düşük
6,9931
10:39313,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,31
|Açılış
|: 313,69
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|RTALB
|2,92
|17.452.823
|% 6,96
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,81
|799.063
|% 6,72
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|BRKSN
|2,16
|315.287
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|ASELS
|23,94
|140.635.437
|% -5,97
|
|THYAO
|8,57
|104.820.059
|% -6,24
|
|GARAN
|8,50
|93.727.198
|% -5,66
|
|ECILC
|4,16
|61.220.867
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,13
|45.892.912
|% -3,62
|
|IHLGM
|0,89
|21.885.821
|% -6,32
|
|ODAS
|1,30
|29.649.856
|% -5,80
|
|YKBNK
|2,13
|45.892.912
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,97
|33.835.680
|% -4,37
|
|EKGYO
|1,15
|17.269.338
|% -4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8275
|7,8668
|% 1,03
|
|Frank
|6,6982
|6,7385
|% 1,09
|
|Riyal
|1,6897
|1,6982
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.531
|1.531
|1,17
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,50
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,11
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,92
|-0,08
|
|B. Petrol
|31,78
|31,78
|-2,07
|