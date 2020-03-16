***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
16.03.2020 09:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828999
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
0
En Düşük
0
18:056,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3422
En Düşük
6,2780
18:057,0735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0833
En Düşük
6,9931
18:05314,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,45
|Açılış
|: 314,93
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8088
|7,8480
|% 0,79
|
|Frank
|6,6631
|6,7032
|% 0,56
|
|Riyal
|1,6837
|1,6921
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|13,92
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,36
|32,36
|-1,49
|
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS