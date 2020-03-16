***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
16.03.2020 09:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829001
BIST
12:1189.890
En Yüksek
|Değişim
|: -5,98%
|| -5.714,92
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:116,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3786
En Düşük
6,2780
12:117,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1209
|Açılış
|: 7,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:11314,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,40
|Açılış
|: 314,79
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.555.101
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,88
|36.804.972
|% 5,49
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.984.212
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.293
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,58
|276.682.755
|% -7,38
|
|THYAO
|8,50
|228.628.783
|% -7,00
|
|GARAN
|8,36
|211.252.187
|% -7,21
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|PETKM
|3,00
|73.903.875
|% -4,46
|
|IHLGM
|0,88
|43.584.452
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|61.301.223
|% -7,97
|
|EKGYO
|1,14
|45.024.069
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,93
|71.398.021
|% -6,31
|
|YKBNK
|2,10
|73.512.776
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8458
|7,8851
|% 1,27
|
|Frank
|6,7576
|6,7983
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6931
|1,7015
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.538
|1.538
|8,04
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|13,58
|13,61
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,82
|-0,19
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|
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