***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 11:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834907
BIST
15:2791.367
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 1.814,86
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:276,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0407
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:277,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:27357,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 7,06
|Açılış
|: 357,64
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,08
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.826.996
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.630
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.168.207
|% 9,98
|
|INFO
|5,88
|18.930.750
|% -7,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|RALYH
|7,53
|1.200.308
|% -5,87
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,70
|438.271.016
|% 2,12
|
|SASA
|9,12
|381.851.485
|% 8,31
|
|PETKM
|3,45
|368.839.735
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|324.872.789
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,34
|263.773.088
|% 9,13
|
|IHLGM
|1,06
|128.782.307
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|368.839.735
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,86
|176.936.822
|% 2,20
|
|GSRAY
|2,20
|195.657.630
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|38.847.990
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3051
|8,3468
|% 0,81
|
|Frank
|6,8998
|6,9414
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|23,11
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,53
|14,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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15:42XU050
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