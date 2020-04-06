***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.04.2020 11:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834908
BIST
15:2891.362
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.809,23
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
15:286,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
15:287,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
15:28357,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 7,06
|Açılış
|: 357,64
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,08
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.511.242
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.769.627
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.658.182
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.827.729
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,89
|18.966.988
|% -7,82
|
|RALYH
|7,52
|1.207.763
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,69
|438.724.277
|% 1,99
|
|SASA
|9,13
|383.363.528
|% 8,43
|
|PETKM
|3,45
|369.329.919
|% 1,17
|
|THYAO
|9,12
|325.316.087
|% 2,13
|
|PGSUS
|36,38
|268.458.825
|% 9,25
|
|IHLGM
|1,06
|128.903.732
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|369.329.919
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,85
|178.258.211
|% 1,65
|
|GSRAY
|2,20
|195.658.182
|% 10,00
|
|IHLAS
|0,53
|39.663.112
|% 6,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3046
|8,3463
|% 0,81
|
|Frank
|6,9000
|6,9416
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|22,01
|
|Altın Gr.
|358
|358
|7,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,55
|14,60
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|0,07
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|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-0,98
|
Seans Raporu
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15:42XU050
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