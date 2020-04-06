OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,97
|2.505.001
|% 10,00
|IHEVA
|2,20
|18.826.996
|% 10,00
|GSRAY
|2,20
|195.657.177
|% 10,00
|BTCIM
|2,42
|10.752.777
|% 10,00
|AYCES
|15,08
|2.235.491
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3025
|8,3441
|% 0,78
|Frank
|6,8964
|6,9380
|% 0,51
|Riyal
|1,7969
|1,8059
|% 0,66
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.641
|1.643
|23,64
|Altın Gr.
|357
|357
|6,78
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,56
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|B. Petrol
|33,20
|33,20
|-0,91
Seans Raporu
- 15:39INTEM Yüzde 9.72 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 767, 277 adet işlem
- 15:38SASA Yüzde 8.31 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 469, 634 adet işlem
- 15:37XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1782, 43 artarak (% 1.67 ) 108, 249
- 15:37XU100 Endeks 91, 301 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 5, 444.00 milyon TL de
- 15:37SNKRN Yüzde 6.63 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 750, 377 adet işlem