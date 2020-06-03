***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 14:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848742
BIST
14:51108.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 785,01
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
14:516,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0620
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
14:517,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0734
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
14:51374,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,03
|Açılış
|: 374,25
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
374,61
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|73.775.805
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.133.853
|% 9,96
|
|DOBUR
|14,02
|3.320.369
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|734.193
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|37.778.959
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.422.850
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|26,00
|4.611.615
|% -5,80
|
|GARAN
|8,19
|1.111.086.638
|% 1,61
|
|ASELS
|31,96
|728.071.318
|% -2,02
|
|THYAO
|12,56
|475.470.048
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,73
|442.802.642
|% 1,17
|
|AKBNK
|5,86
|358.867.768
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,73
|442.802.642
|% 1,17
|
|GARAN
|8,19
|1.111.086.638
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,43
|228.768.384
|% 0,41
|
|ADESE
|1,69
|159.233.956
|% 0,60
|
|KARSN
|1,86
|151.300.951
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4758
|8,5183
|% 1,12
|
|Frank
|6,9884
|7,0305
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-8,03
|
|Altın Gr.
|374
|374
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.429
|2.458
|2,20
|
|Tam
|2.500
|2.530
|10,00
|
|Yarım
|1.220
|1.235
|1,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,84
|38,84
|-0,73
|