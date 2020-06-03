***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 14:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848743
BIST
15:51108.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 796,28
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:516,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0615
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:517,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:51371,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 371,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.574.567
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.853.871
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.257.818
|% 9,96
|
|YAPRK
|9,95
|8.240.737
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.786.600
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.542.313
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|CMENT
|25,98
|4.902.110
|% -5,87
|
|GARAN
|8,20
|1.155.265.422
|% 1,74
|
|ASELS
|32,06
|791.678.041
|% -1,72
|
|THYAO
|12,58
|541.021.192
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,73
|487.795.825
|% 1,17
|
|AKBNK
|5,86
|385.864.570
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,73
|487.795.825
|% 1,17
|
|GARAN
|8,20
|1.155.265.422
|% 1,74
|
|ADESE
|1,67
|182.327.787
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,43
|241.692.274
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,32
|116.303.959
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4761
|8,5186
|% 1,13
|
|Frank
|6,9826
|7,0247
|% 0,75
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-19,28
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.444
|-11,60
|
|Tam
|2.486
|2.515
|-4,20
|
|Yarım
|1.213
|1.228
|-5,80
|
|Çeyrek
|607
|614
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,69
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,13
|39,13
|-0,44
|