***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 14:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848745
BIST
15:53108.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 816,13
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:536,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0614
|Açılış
|: 6,7960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:537,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:53371,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,42
|Açılış
|: 371,71
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.612.939
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.853.871
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|7.688.299
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.264.310
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.844.552
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.545.014
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,90
|4.082.545
|% -5,95
|
|GARAN
|8,20
|1.161.590.949
|% 1,74
|
|ASELS
|32,04
|795.646.943
|% -1,78
|
|THYAO
|12,58
|547.553.675
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,72
|490.595.685
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,86
|390.906.253
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,72
|490.595.685
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.161.590.949
|% 1,74
|
|ADESE
|1,67
|182.662.105
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,44
|243.022.535
|% 0,83
|
|AFYON
|2,99
|272.907.599
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4808
|8,5233
|% 1,18
|
|Frank
|6,9847
|7,0268
|% 0,78
|
|Riyal
|1,7957
|1,8047
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-17,83
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.444
|-12,30
|
|Tam
|2.486
|2.515
|-4,90
|
|Yarım
|1.213
|1.227
|-6,20
|
|Çeyrek
|607
|614
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,74
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|-0,43
|