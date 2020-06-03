***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2020 14:56
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848748
BIST
15:52108.907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 809,67
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
15:526,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0620
|Açılış
|: 6,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7676
En Düşük
6,6727
15:527,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0708
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5822
En Düşük
7,4561
15:52371,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,24
|Açılış
|: 371,89
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.576.334
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.853.871
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|7.464.050
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.257.818
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|40.815.472
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.542.321
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,84
|3.992.693
|% -7,10
|
|GARAN
|8,20
|1.158.190.974
|% 1,74
|
|ASELS
|32,08
|792.481.974
|% -1,66
|
|THYAO
|12,59
|543.562.212
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,72
|489.762.796
|% 0,58
|
|AKBNK
|5,86
|388.983.988
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,72
|489.762.796
|% 0,58
|
|GARAN
|8,20
|1.158.190.974
|% 1,74
|
|ADESE
|1,67
|182.443.398
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,43
|241.945.230
|% 0,41
|
|AFYON
|3,02
|267.142.138
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4764
|8,5189
|% 1,13
|
|Frank
|6,9821
|7,0242
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-20,56
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.442
|-13,60
|
|Tam
|2.484
|2.513
|-6,20
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|-6,80
|
|Çeyrek
|606
|613
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,16
|39,16
|-0,41
|