***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 17:33
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855170
BIST
17:20118.079
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.330,15
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:206,8589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:207,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:20392,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 392,83
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|255.637.874
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,88
|1.213.803.574
|% 6,30
|
|ODAS
|2,83
|1.022.119.508
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,23
|856.162.030
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|802.123.140
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|763.368.507
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|802.123.140
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.022.119.508
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.623.626
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|856.162.030
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,73
|405.638.024
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5867
|% 0,07
|
|Frank
|7,2669
|7,3107
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,26
|
|Altın Gr.
|393
|394
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.569
|15,00
|
|Tam
|2.625
|2.636
|15,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|7,60
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|0,28
|
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