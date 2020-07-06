***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 17:33
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855171
BIST
17:20118.042
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 2.293,76
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:206,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:207,7754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:20392,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 392,83
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|261.828.888
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.216.786.318
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.023.337.782
|% 8,02
|
|EKGYO
|2,12
|911.012.563
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,23
|856.418.075
|% 2,22
|
|SISE
|6,03
|782.033.222
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,12
|911.012.563
|% 3,92
|
|ODAS
|2,83
|1.023.337.782
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.768.860
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|856.418.075
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|405.874.324
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5441
|8,5870
|% 0,08
|
|Frank
|7,2676
|7,3114
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.572
|18,10
|
|Tam
|2.628
|2.640
|18,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|
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