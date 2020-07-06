***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 17:33
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855179
BIST
17:19118.088
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 2.339,53
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:196,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:197,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:19392,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 392,83
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|254.746.036
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,86
|1.209.183.162
|% 6,18
|
|ODAS
|2,83
|1.021.494.266
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,22
|855.773.447
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,11
|798.834.086
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|763.083.899
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|798.834.086
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.021.494.266
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.194.903
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|855.773.447
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,74
|405.407.250
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5453
|8,5882
|% 0,09
|
|Frank
|7,2703
|7,3141
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|5,85
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|12,00
|
|Tam
|2.622
|2.633
|12,40
|
|Yarım
|1.274
|1.288
|6,00
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,26
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|0,22
|