***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2020 17:33
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855176
BIST
18:00118.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.755,40
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.512
En Düşük
116.674
18:006,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
18:007,7705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
18:00393,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,29
|Açılış
|: 393,36
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.232.571
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|719.702
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|26.435.113
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|278.164.757
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,80
|1.388.848.602
|% 5,83
|
|EKGYO
|2,14
|1.363.305.413
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.100.525.152
|% 8,40
|
|SISE
|6,00
|981.810.494
|% 4,53
|
|KRDMD
|3,23
|886.394.046
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,14
|1.363.305.413
|% 4,90
|
|ODAS
|2,84
|1.100.525.152
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|654.807.329
|% 9,52
|
|SKBNK
|1,74
|503.730.293
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,93
|565.272.784
|% 5,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5579
|8,6008
|% 0,24
|
|Frank
|7,2727
|7,3166
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.568
|13,80
|
|Tam
|2.623
|2.635
|14,20
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|6,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,31
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,07
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,51
|