***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 11:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867166
BIST
11:371.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:377,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:378,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1087
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:37479,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,80
|Açılış
|: 479,95
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|183.750
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.306.778
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|293.410
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,68
|1.109.029.326
|% 5,30
|
|EKGYO
|1,92
|623.981.055
|% -2,04
|
|GARAN
|6,58
|274.163.909
|% 0,00
|
|SASA
|12,96
|248.663.632
|% 3,93
|
|BIMAS
|64,65
|213.314.461
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,92
|623.981.055
|% -2,04
|
|ASELS
|17,68
|1.109.029.326
|% 5,30
|
|KARSN
|2,73
|168.418.262
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,61
|162.577.181
|% -1,88
|
|ODAS
|2,22
|112.649.407
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5623
|9,6102
|% 0,80
|
|Frank
|7,9936
|8,0417
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9534
|1,9631
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-2,37
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|20,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,23
|28,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,05
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|0,49
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